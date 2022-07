Veterans of World War II at a Memorial Day service are shown in this file photo. (Getty Images)

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. Though, the VA anticipates the percentage of the U.S. population with military experience will continue to decline over the next couple of decades—by 2046, it expects the number of living U.S. veterans to decrease by 35%.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in California using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2020 5-year estimate.

California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least. American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties.

#50. Imperial County

– Percent of residents that are veterans: 4.5% (5,749 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 117

— Korean War: 484

— Vietnam War: 1,711

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,414

— Gulf War (09/2002 or later): 1,353

#49. Merced County

– Percent of residents that are veterans: 4.5% (8,692 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 243

— Korean War: 813

— Vietnam War: 3,614

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,430

— Gulf War (09/2002 or later): 1,572

#48. Marin County

– Percent of residents that are veterans: 4.5% (9,370 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 556

— Korean War: 1,174

— Vietnam War: 3,760

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 889

— Gulf War (09/2002 or later): 909

#47. Santa Cruz County

– Percent of residents that are veterans: 4.7% (10,391 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 381

— Korean War: 907

— Vietnam War: 4,794

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,376

— Gulf War (09/2002 or later): 1,100

#46. Stanislaus County

– Percent of residents that are veterans: 5.0% (20,043 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 398

— Korean War: 1,346

— Vietnam War: 7,198

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,833

— Gulf War (09/2002 or later): 4,283

#45. Contra Costa County

– Percent of residents that are veterans: 5.1% (45,027 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,974

— Korean War: 4,670

— Vietnam War: 16,260

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 7,635

— Gulf War (09/2002 or later): 6,095

#44. Fresno County

– Percent of residents that are veterans: 5.1% (36,307 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,435

— Korean War: 3,148

— Vietnam War: 12,830

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 6,337

— Gulf War (09/2002 or later): 7,830

#43. Colusa County

– Percent of residents that are veterans: 5.1% (804 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 46

— Korean War: 60

— Vietnam War: 326

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 135

— Gulf War (09/2002 or later): 99

#42. San Joaquin County

– Percent of residents that are veterans: 5.2% (28,635 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,117

— Korean War: 2,048

— Vietnam War: 10,802

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 5,416

— Gulf War (09/2002 or later): 4,852

#41. Monterey County

– Percent of residents that are veterans: 5.2% (16,488 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 665

— Korean War: 1,424

— Vietnam War: 6,058

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,150

— Gulf War (09/2002 or later): 3,397

#40. San Benito County

– Percent of residents that are veterans: 5.4% (2,458 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 86

— Korean War: 221

— Vietnam War: 999

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 431

— Gulf War (09/2002 or later): 604

#39. Madera County

– Percent of residents that are veterans: 5.6% (6,275 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 104

— Korean War: 589

— Vietnam War: 2,268

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 847

— Gulf War (09/2002 or later): 1,252

#38. Kern County

– Percent of residents that are veterans: 5.6% (35,324 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 774

— Korean War: 2,561

— Vietnam War: 11,706

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 7,878

— Gulf War (09/2002 or later): 8,622

#37. Mono County

– Percent of residents that are veterans: 5.6% (638 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 7

— Korean War: 41

— Vietnam War: 166

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 213

— Gulf War (09/2002 or later): 178

#36. San Bernardino County

– Percent of residents that are veterans: 5.7% (89,407 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,803

— Korean War: 6,013

— Vietnam War: 32,012

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 17,760

— Gulf War (09/2002 or later): 19,593

#35. Santa Barbara County

– Percent of residents that are veterans: 5.8% (19,824 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 817

— Korean War: 2,314

— Vietnam War: 6,891

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,621

— Gulf War (09/2002 or later): 4,357

#34. Ventura County

– Percent of residents that are veterans: 5.8% (37,864 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,425

— Korean War: 3,213

— Vietnam War: 14,661

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 6,534

— Gulf War (09/2002 or later): 7,385

#33. Napa County

– Percent of residents that are veterans: 6.0% (6,545 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 273

— Korean War: 613

— Vietnam War: 2,905

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 826

— Gulf War (09/2002 or later): 569

#32. Sonoma County

– Percent of residents that are veterans: 6.3% (25,212 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,163

— Korean War: 1,957

— Vietnam War: 10,991

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 3,876

— Gulf War (09/2002 or later): 3,644

#31. Sacramento County

– Percent of residents that are veterans: 6.4% (75,320 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 2,109

— Korean War: 6,386

— Vietnam War: 28,107

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 14,422

— Gulf War (09/2002 or later): 14,373

#30. Riverside County

– Percent of residents that are veterans: 6.6% (120,078 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 3,578

— Korean War: 10,142

— Vietnam War: 38,922

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 26,448

— Gulf War (09/2002 or later): 29,045

#29. Glenn County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,375 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 49

— Korean War: 151

— Vietnam War: 595

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 210

— Gulf War (09/2002 or later): 168

#28. Lassen County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (1,756 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 23

— Korean War: 144

— Vietnam War: 652

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 294

— Gulf War (09/2002 or later): 364

#27. San Luis Obispo County

– Percent of residents that are veterans: 7.4% (17,118 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 526

— Korean War: 2,064

— Vietnam War: 7,703

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,168

— Gulf War (09/2002 or later): 2,363

#26. Sutter County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (5,394 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 176

— Korean War: 465

— Vietnam War: 1,706

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,125

— Gulf War (09/2002 or later): 1,410

#25. Mendocino County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (5,245 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 216

— Korean War: 466

— Vietnam War: 2,581

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 620

— Gulf War (09/2002 or later): 466

#24. Humboldt County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (8,446 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 479

— Korean War: 483

— Vietnam War: 3,378

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,213

— Gulf War (09/2002 or later): 1,232

#23. Butte County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (14,202 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 550

— Korean War: 1,202

— Vietnam War: 5,891

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,435

— Gulf War (09/2002 or later): 2,317

#22. Tehama County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (3,913 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 91

— Korean War: 381

— Vietnam War: 1,666

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 465

— Gulf War (09/2002 or later): 486

#21. Kings County

– Percent of residents that are veterans: 8.2% (8,665 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 115

— Korean War: 306

— Vietnam War: 2,292

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,635

— Gulf War (09/2002 or later): 3,615

#20. Del Norte County

– Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,804 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 85

— Korean War: 243

— Vietnam War: 883

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 208

— Gulf War (09/2002 or later): 174

#19. San Diego County

– Percent of residents that are veterans: 8.3% (210,611 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 5,643

— Korean War: 12,929

— Vietnam War: 61,423

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 57,602

— Gulf War (09/2002 or later): 69,890

#18. Alpine County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (76 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 0

— Vietnam War: 35

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 6

— Gulf War (09/2002 or later): 0

#17. Placer County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (25,573 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,010

— Korean War: 2,627

— Vietnam War: 9,861

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 5,188

— Gulf War (09/2002 or later): 4,537

#16. Sierra County

– Percent of residents that are veterans: 8.5% (208 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 9

— Vietnam War: 103

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 5

— Gulf War (09/2002 or later): 36

#15. El Dorado County

– Percent of residents that are veterans: 8.9% (13,535 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 423

— Korean War: 1,189

— Vietnam War: 6,402

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 2,077

— Gulf War (09/2002 or later): 1,190

#14. Solano County

– Percent of residents that are veterans: 9.1% (31,262 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 600

— Korean War: 1,910

— Vietnam War: 11,730

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 7,705

— Gulf War (09/2002 or later): 6,862

#13. Lake County

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (4,919 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 227

— Korean War: 315

— Vietnam War: 2,297

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 528

— Gulf War (09/2002 or later): 355

#12. Shasta County

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (13,694 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 623

— Korean War: 1,216

— Vietnam War: 5,397

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,733

— Gulf War (09/2002 or later): 2,473

#11. Trinity County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (1,013 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 25

— Korean War: 120

— Vietnam War: 478

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 51

— Gulf War (09/2002 or later): 115

#10. Nevada County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (8,054 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 416

— Korean War: 757

— Vietnam War: 3,246

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,041

— Gulf War (09/2002 or later): 944

#9. Inyo County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (1,392 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 73

— Korean War: 181

— Vietnam War: 516

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 117

— Gulf War (09/2002 or later): 189

#8. Mariposa County

– Percent of residents that are veterans: 10.5% (1,522 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 11

— Korean War: 328

— Vietnam War: 667

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 109

— Gulf War (09/2002 or later): 186

#7. Calaveras County

– Percent of residents that are veterans: 10.7% (4,075 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 351

— Korean War: 328

— Vietnam War: 1,722

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 489

— Gulf War (09/2002 or later): 204

#6. Yuba County

– Percent of residents that are veterans: 10.7% (5,818 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 162

— Korean War: 400

— Vietnam War: 1,635

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 1,323

— Gulf War (09/2002 or later): 1,980

#5. Amador County

– Percent of residents that are veterans: 10.8% (3,554 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 132

— Korean War: 290

— Vietnam War: 1,660

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 428

— Gulf War (09/2002 or later): 562

#4. Plumas County

– Percent of residents that are veterans: 11.4% (1,794 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 58

— Korean War: 127

— Vietnam War: 839

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 246

— Gulf War (09/2002 or later): 289

#3. Siskiyou County

– Percent of residents that are veterans: 11.5% (3,997 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 100

— Korean War: 419

— Vietnam War: 1,750

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 462

— Gulf War (09/2002 or later): 600

#2. Modoc County

– Percent of residents that are veterans: 11.6% (824 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 15

— Korean War: 22

— Vietnam War: 390

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 62

— Gulf War (09/2002 or later): 56

#1. Tuolumne County

– Percent of residents that are veterans: 11.9% (5,386 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 204

— Korean War: 627

— Vietnam War: 2,208

— Gulf War (08/1990 to 08/2001): 699

— Gulf War (09/2002 or later): 936