SoCal nursing homes among hardest hit in COVID-19 outbreak

For the first time, California Department of Health officials have detailed the names of nursing homes across the state with COVID-19 outbreaks and the number of cases at each facility.
Among the hardest hit facilities are the Brier Oak on Sunset nursing home in Los Angeles, where 80 residents and 62 staff members have tested positive, according to state’s list. The Country Villa South Convalescent Center in Palms has had 58 patients and 15 staff test positive, and the Garden Crest Rehabilitation Center in Silver Lake has had 35 patients and 35 staff test positive.
Nursing homes have become a tragic focal point of the coronavirus pandemic, with their elderly residents, many of whom have underlying health conditions, accounting for a large percentage of COVID-19 deaths across the country. More than 30% of those who have died in Los Angeles County were residents of long-term care facilities; more than 70% of the deaths in Long Beach have been nursing home residents.
The California Health Department list names 261 skilled-nursing facilities across the state with more than 3,000 positive cases among residents and staff. The health department website said the list was a snapshot representing the 86% of the state’s 1,224 skilled-nursing facilities that have reported data within the last 24 hours.
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|Facility Name
|County
|Sum of Staff COVID-19 Positive Count
|Sum of Patients COVID-19 Positive Count
|A GRACE SUB ACUTE & SKILLED CARE
|SANTA CLARA
|<11
|ACC CARE CENTER
|SACRAMENTO
|<11
|ADVANCED REHAB CENTER OF TUSTIN
|ORANGE
|<11
|AFFINITY HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|ALAMEDA CARE CENTER
|LOS ANGELES
|26
|20
|ALAMEDA HEALTHCARE & WELLNESS CENTER
|ALAMEDA
|<11
|ALAMITOS WEST HEALTH CARE CENTER
|ORANGE
|<11
|ALCOTT REHABILITATION HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|ALDEN TERRACE CONVALESCENT HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|17
|ALEXANDRIA CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|ALHAMBRA CONVALESCENT HOSPITAL
|CONTRA COSTA
|<11
|<11
|ALHAMBRA HOSPITAL MEDICAL CENTER D/P SNF
|LOS ANGELES
|<11
|ALTA VISTA HEALTHCARE & WELLNESS CENTRE
|RIVERSIDE
|<11
|AMBERWOOD GARDENS
|SANTA CLARA
|<11
|ANAHEIM HEALTHCARE CENTER LLC
|ORANGE
|15
|APPLE VALLEY POST ACUTE CENTER
|SAN BERNARDINO
|<11
|APPLE VALLEY POST-ACUTE REHAB
|SONOMA
|<11
|ARARAT CONVALESCENT HOSPITAL
|LOS ANGELES
|14
|<11
|ARLINGTON GARDENS CARE CENTER
|RIVERSIDE
|<11
|<11
|ASISTENCIA VILLA REHABILITATION AND CARE CENTER
|SAN BERNARDINO
|<11
|ASTORIA NURSING AND REHAB CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|AUTUMN HILLS HEALTH CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|AVOCADO POST ACUTE
|SAN DIEGO
|<11
|BAY CREST CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|BEACON HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|BEL TOOREN VILLA CONVALESCENT HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|BIXBY KNOLLS TOWER
|LOS ANGELES
|<11
|BONNIE BRAE CONVALESCENT HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|13
|BOULDER CREEK POST ACUTE
|SAN DIEGO
|<11
|BRIER OAK ON SUNSET
|LOS ANGELES
|62
|80
|BRIGHTON CARE CENTER
|LOS ANGELES
|20
|43
|BROADWAY BY THE SEA
|LOS ANGELES
|14
|26
|BROOKFIELD HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|BUENA VENTURA POST ACUTE CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|BURBANK HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|BURLINGAME LONG TERM CARE D/P SNF
|SAN MATEO
|<11
|<11
|BURLINGTON CONVALESCENT HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|CALIFORNIA HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|CALIFORNIA POST-ACUTE CARE
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|CAMARILLO HEALTHCARE CENTER
|VENTURA
|<11
|CAMELLIA GARDENS CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|CANYON OAKS NURSING AND REHABILITATION CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|CANYON SPRINGS POST-ACUTE
|SANTA CLARA
|25
|39
|CASA COLOMA HEALTH CARE CENTER
|SACRAMENTO
|<11
|CASA DE MODESTO
|STANISLAUS
|<11
|CEDAR CREST NURSING AND REHABILITATION CENTER
|SANTA CLARA
|19
|38
|CEDAR MOUNTAIN POST ACUTE
|SAN BERNARDINO
|18
|62
|CENTRAL GARDENS
|SAN FRANCISCO
|26
|36
|CENTURY VILLA INC
|LOS ANGELES
|<11
|15
|COLLEGE VISTA POST-ACUTE
|LOS ANGELES
|<11
|COLONIAL CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|COLONIAL GARDENS NURSING HOME
|LOS ANGELES
|<11
|COMMUNITY CARE AND REHABILITATION CENTER
|RIVERSIDE
|<11
|25
|COMMUNITY CARE ON PALM
|RIVERSIDE
|<11
|COUNTRY HILLS POST ACUTE
|SAN DIEGO
|<11
|19
|COUNTRY VILLA EAST NURSING CENTER
|LOS ANGELES
|11
|<11
|COUNTRY VILLA LOS FELIZ NURSING CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|COUNTRY VILLA NORTH CONVALESCENT CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|COUNTRY VILLA PAVILION NURSING CENTER
|LOS ANGELES
|17
|45
|COUNTRY VILLA REHABILITATION CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|COUNTRY VILLA SHERATON NURSING AND REHAB CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|COUNTRY VILLA SOUTH CONVALESCENT CENTER
|LOS ANGELES
|15
|58
|COUNTRY VILLA WILSHIRE CONVALESCENT CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|COURTYARD CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|COVINA REHABILITATION CENTER
|LOS ANGELES
|11
|12
|CULVER WEST HEALTH CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|CYPRESS GARDENS CARE CENTER
|RIVERSIDE
|<11
|DEL RIO GARDENS CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|13
|DESERT REGIONAL MEDICAL CENTER D/P SNF
|RIVERSIDE
|<11
|DRIFTWOOD HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|EAST BAY POST-ACUTE
|ALAMEDA
|23
|25
|EDGEMOOR HOSPITAL DP/SNF
|SAN DIEGO
|<11
|EISENBERG VILLAGE OF THE JEWISH HOMES FOR THE AGIN
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|EL RANCHO VISTA HEALTH CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|22
|EMERALD TERRACE CONVALESCENT HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|ENGLISH OAKS CONVALESCENT & REHABILITATION HOSPITAL
|STANISLAUS
|<11
|ESKATON CARE CENTER MANZANITA
|SACRAMENTO
|<11
|EXCELL HEALTH CARE CENTER
|ALAMEDA
|<11
|<11
|EXTENDED CARE HOSPITAL OF RIVERSIDE
|RIVERSIDE
|26
|26
|FLAGSHIP HEALTHCARE CENTER
|ORANGE
|<11
|FLOWER VILLA INC
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|FOOTHILL HEIGHTS CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|FOUNTAIN CARE CENTER
|ORANGE
|<11
|FOUNTAIN VIEW SUBACUTE AND NURSING CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|FOUR SEASONS HEALTHCARE & WELLNESS CENTER LP
|LOS ANGELES
|<11
|GARDEN CREST REHABILITATION CENTER
|LOS ANGELES
|35
|35
|GARDENA CONVALESCENT CENTER
|LOS ANGELES
|18
|33
|GARFIELD NEUROBEHAVIORAL CENTER
|ALAMEDA
|<11
|GATEWAY CARE & REHABILITATION CENTER
|ALAMEDA
|33
|69
|GEM TRANSITIONAL CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|GLENDALE HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|GLENDALE POST ACUTE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|GLENHAVEN HEALTHCARE
|LOS ANGELES
|12
|<11
|GLENOAKS CONV HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|GLENWOOD CARE CENTER
|VENTURA
|<11
|GOLDEN CROSS HEALTH CARE
|LOS ANGELES
|<11
|GRAND PARK CONVALESCENT HOSPITAL
|LOS ANGELES
|12
|16
|GREATER EL MONTE COMMUNITY HOSPITAL D/P SNF
|LOS ANGELES
|16
|HARBOR POST ACUTE CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|HAWTHORNE HEALTHCARE & WELLNESS CENTRE LP
|LOS ANGELES
|<11
|HEALTH CARE CTR AT THE FORUM AT RANCHO SAN ANTONIO
|SANTA CLARA
|<11
|HERITAGE GARDENS
|SAN BERNARDINO
|<11
|HERITAGE REHABILITATION CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|HI-DESERT MEDICAL CENTER D/P SNF
|SAN BERNARDINO
|<11
|<11
|HIGH VALLEY LODGE
|LOS ANGELES
|<11
|HIGHLAND PARK SKILLED NURSING & WELLNESS CENTRE
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|HIGHLAND SPRINGS CARE CENTER
|RIVERSIDE
|<11
|<11
|HOLIDAY MANOR CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|HOLLYWOOD PREMIER HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|25
|29
|HUNTINGTON HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|19
|HUNTINGTON VALLEY HEALTHCARE CENTER
|ORANGE
|<11
|<11
|IMPERIAL CREST HEALTH CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|IMPERIAL HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|INDIO NURSING AND REHABILITATION CENTER
|RIVERSIDE
|<11
|INGLEWOOD HEALTH CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|14
|JEWISH HOME D/P SNF
|SAN FRANCISCO
|<11
|JOYCE EISENBERG KEEFER MEDICAL CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|KEI-AI LOS ANGELES HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|KEI-AI SOUTH BAY HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|23
|KINDRED TRANSITIONAL CARE & REHABILITATION – VALLEY GARDENS
|SAN JOAQUIN
|<11
|<11
|KINDRED TRANSITIONAL CARE AND REHABILITATION-TUNNELL CENTER
|SAN FRANCISCO
|<11
|KINGSLEY MANOR
|LOS ANGELES
|<11
|LA BREA REHABILITATION CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|LA CRESCENTA HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|LA HABRA CONVALESCENT HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|LA MESA HEALTHCARE CENTER
|SAN DIEGO
|<11
|LA PALMA NURSING CENTER
|ORANGE
|<11
|LA PAZ GEROPSYCHIATRIC CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|LA SALETTE HEALTH AND REHABILITATION CENTER
|SAN JOAQUIN
|<11
|LAGUNA HONDA HOSPITAL & REHABILITATION CTR D/P SNF
|SAN FRANCISCO
|<11
|LAUREL CONVALESCENT HOSPITAL
|SAN BERNARDINO
|<11
|LAWNDALE HEALTHCARE & WELLNESS CENTRE LLC
|LOS ANGELES
|<11
|LEISURE COURT NURSING CENTER
|ORANGE
|<11
|LEISURE GLEN POST ACUTE CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|LEMON GROVE CARE & REHABILATION CENTER
|SAN DIEGO
|<11
|LIGHTHOUSE HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|LOMPOC SKILLED NURSING AND REHABILITATION CENTER
|SANTA BARBARA
|<11
|LOMPOC VALLEY MEDICAL CENTER COMPREHENSIVE CARE CENTER D/P SNF
|SANTA BARBARA
|<11
|LOS ALTOS SUB-ACUTE AND REHABILITATION CENTER
|SANTA CLARA
|<11
|LYNWOOD HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|27
|22
|MACLAY HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|MANORCARE HEALTH SERVICES (CITRUS HEIGHTS)
|SACRAMENTO
|<11
|MANORCARE HEALTH SERVICES-HEMET
|RIVERSIDE
|<11
|31
|MANORCARE HEALTH SERVICES-PALM DESERT
|RIVERSIDE
|<11
|MARINA POINTE HEALTHCARE & SUBACUTE
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|MAYFLOWER CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|MAYFLOWER GARDENS CONVALESCENT HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|MERCY RETIREMENT & CARE CENTER
|ALAMEDA
|<11
|MID-TOWN OAKS POST-ACUTE
|SACRAMENTO
|<11
|MID-WILSHIRE HEALTH CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|MISSION CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|MONTE VISTA HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|MONTECITO HEIGHTS HEALTHCARE & WELLNESS CENTRE LP
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|MONTROSE HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|MOTION PICTURE & TELEVISION FUND
|LOS ANGELES
|<11
|17
|MOUNTAIN VIEW HEALTHCARE CENTER
|SANTA CLARA
|<11
|<11
|NEW VISTA NURSING AND REHABILITATION CENTER
|LOS ANGELES
|15
|18
|NORTHRIDGE CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|NORWALK MEADOWS NURSING CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|NORWALK SKILLED NURSING & WELLNESS CENTRE
|LOS ANGELES
|<11
|ONTARIO HEALTHCARE CENTER
|SAN BERNARDINO
|<11
|ORINDA CARE CENTER LLC
|CONTRA COSTA
|28
|30
|PACIFIC PALMS HEALTHCARE
|LOS ANGELES
|12
|<11
|PALAZZO POST ACUTE
|LOS ANGELES
|12
|PARK REGENCY CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|PARKVIEW HEALTHCARE CENTER
|ORANGE
|<11
|PASADENA MEADOWS NURSING CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|PASADENA PARK HEALTHCARE AND WELLNESS CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|PINE RIDGE CARE CENTER
|MARIN
|<11
|PLAYA DEL REY CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|PLYMOUTH VILLAGE OF REDLANDS
|SAN BERNARDINO
|<11
|<11
|PRESBYTERIAN INTERCOMMUNITY HOSPITAL D/P SNF
|LOS ANGELES
|<11
|PRIMROSE POST-ACUTE
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|PROVIDENCE LITTLE COMPANY OF MARY TRANSITIONAL CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|PROVIDENCE LINDSEY GARDENS
|TULARE
|14
|6
|PROVIDENCE ONTARIO
|SAN BERNARDINO
|<11
|<11
|PROVIDENCE ORANGE TREE
|RIVERSIDE
|<11
|RAMONA REHABILITATION AND POST ACUTE CARE CENTER
|RIVERSIDE
|<11
|<11
|RANCHO MIRAGE HEALTH AND REHABILITATION CENTER
|RIVERSIDE
|<11
|<11
|RECHE CANYON REGIONAL REHAB CENTER
|SAN BERNARDINO
|29
|22
|REDWOOD CONVALESCENT HOSPITAL INC
|ALAMEDA
|<11
|<11
|REDWOOD HEALTHCARE CENTER LLC
|ALAMEDA
|<11
|<11
|REDWOOD SPRINGS HEALTHCARE CENTER
|TULARE
|46
|91
|RINALDI CONVALESCENT HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|RIVERSIDE POSTACUTE CARE
|RIVERSIDE
|<11
|ROCK CREEK CARE CENTER
|PLACER
|<11
|ROSE GARDEN HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|12
|12
|ROSE VILLA HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|ROYAL CARE SKILLED NURSING CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|ROYAL CREST HEALTH CARE
|LOS ANGELES
|<11
|ROYAL GARDENS HEALTHCARE
|LOS ANGELES
|<11
|ROYAL PALMS POST ACUTE
|LOS ANGELES
|<11
|ROYALWOOD CARE CENTER
|LOS ANGELES
|12
|31
|SAN DIEGO POST-ACUTE CENTER
|SAN DIEGO
|<11
|SAN FERNANDO POST ACUTE HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|SAN FRANCISCO TOWERS
|SAN FRANCISCO
|<11
|SAN LEANDRO HEALTHCARE CENTER
|ALAMEDA
|<11
|<11
|SANTA ANITA CONVALESCENT HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|SANTA TERESITA MANOR
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|SEA CLIFF HEALTHCARE CENTER
|ORANGE
|<11
|<11
|SHARON CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|SHERMAN OAKS HEALTH & REHABILITATION CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|SHIELDS RICHMOND NURSING CENTER
|CONTRA COSTA
|<11
|SKYLINE HEALTHCARE CENTER – SAN JOSE
|SANTA CLARA
|<11
|<11
|SOLHEIM SENIOR COMMUNITY
|LOS ANGELES
|<11
|SOUTH PASADENA CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|SOUTHLAND LIVING
|LOS ANGELES
|<11
|SPRING VALLEY POST ACUTE LLC
|SAN BERNARDINO
|<11
|ST ANNES HOME FOR THE AGED
|SAN FRANCISCO
|<11
|STOLLWOOD CONVALESCENT HOSPITAL
|YOLO
|31
|24
|STONEY POINT HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|STUDIO CITY REHABILITATION CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|SUNNYSIDE NURSING CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|SUNNYVIEW CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|SUNRAY HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|20
|SYLMAR HEALTH AND REHABILITATION CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|TERRACINA POST ACUTE
|SAN BERNARDINO
|<11
|THE BRADLEY COURT
|SAN DIEGO
|<11
|12
|THE CALIFORNIAN – PASADENA CONVALESCENT HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|THE EARLWOOD
|LOS ANGELES
|17
|24
|THE ELLISON JOHN TRANSITIONAL CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|THE GROVE POST-ACUTE CARE CENTER
|LOS ANGELES
|11
|20
|THE ORCHARD – POST ACUTE CARE
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|THE REHABILITATION CENTER OF SANTA MONICA
|LOS ANGELES
|<11
|14
|THE REHABILITATION CENTRE OF BEVERLY HILLS
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|THE SEQUOIAS
|SAN MATEO
|<11
|THE SPRINGS AT PACIFIC REGENT
|SAN DIEGO
|<11
|<11
|THE TERRACES OF LOS GATOS
|SANTA CLARA
|<11
|THE VILLAGE HEALTHCARE CENTER
|RIVERSIDE
|<11
|TORRANCE CARE CENTER WEST INC
|LOS ANGELES
|15
|23
|TOTALLY KIDS REHABILITATION HOSPITAL – D/P SNF
|SAN BERNARDINO
|<11
|UNIVERSITY PARK HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|VALENCIA GARDENS HEALTH CARE CENTER
|RIVERSIDE
|12
|<11
|VALLE VISTA CONVALESCENT HOSPITAL
|SAN DIEGO
|<11
|VALLEY HOUSE REHABILITATION CENTER
|SANTA CLARA
|21
|42
|VALLEY PALMS CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|VALLEY VISTA RESIDENTIAL MANOR LLC
|LOS ANGELES
|<11
|VERDUGO VALLEY SKILLED NURSING & WELLNESS CENTRE
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|VERNON HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|VETERANS HOME OF CALIFORNIA – WEST LOS ANGELES
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|VILLA HEALTH CARE CENTER
|RIVERSIDE
|<11
|VILLA MESA CARE CENTER
|SAN BERNARDINO
|<11
|VILLA RANCHO
|SAN DIEGO
|4
|5
|VIRGIL REHABILITATION AND SKILLED NURSING CENTER
|LOS ANGELES
|14
|VISTA MANOR NURSING CENTER
|SANTA CLARA
|<11
|<11
|VISTA PACIFICA CONVALESCENT HOSPITAL
|RIVERSIDE
|<11
|WAGNER HEIGHTS NURSING AND REHABILITATION CENTER
|SAN JOAQUIN
|<11
|WASHINGTON CENTER
|ALAMEDA
|<11
|WEST ANAHEIM EXTENDED CARE
|ORANGE
|<11
|WEST HILLS HEALTH AND REHABILITATION CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|13
|WESTERN CONVALESCENT HOSPITAL
|LOS ANGELES
|<11
|WHITTIER HILLS HEALTH CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|WINDSOR CARE CENTER OF CHEVIOT HILLS
|LOS ANGELES
|<11
|<11
|WINDSOR EL CAMINO
|SACRAMENTO
|
|1
|WINDSOR GARDENS CONVALESCENT CENTER OF ANAHEIM
|ORANGE
|<11
|WINDSOR TERRACE HEALTHCARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|14
|WINDSOR THE RIDGE REHABILITATION CENTER
|MONTEREY
|<11
|<11
|WOODLAND CARE CENTER
|LOS ANGELES
|<11
|Grand Total
|1290
|1740
Last Updated : April 18, 2020