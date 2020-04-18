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KTLA 5 Weekend Morning News

SoCal nursing homes among hardest hit in COVID-19 outbreak

California

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Staff is seen bringing out wheelchairs and beds from the Cedar Mountain Post Acute nursing home in Yucaipa after one death and 12 COVID-19 cases were confirmed on March 28, 2020. (Inland News)

Staff is seen bringing out wheelchairs and beds from the Cedar Mountain Post Acute nursing home in Yucaipa after one death and 12 COVID-19 cases were confirmed on March 28, 2020. (Inland News)

For the first time, California Department of Health officials have detailed the names of nursing homes across the state with COVID-19 outbreaks and the number of cases at each facility.

Among the hardest hit facilities are the Brier Oak on Sunset nursing home in Los Angeles, where 80 residents and 62 staff members have tested positive, according to state’s list. The Country Villa South Convalescent Center in Palms has had 58 patients and 15 staff test positive, and the Garden Crest Rehabilitation Center in Silver Lake has had 35 patients and 35 staff test positive.

Nursing homes have become a tragic focal point of the coronavirus pandemic, with their elderly residents, many of whom have underlying health conditions, accounting for a large percentage of COVID-19 deaths across the country. More than 30% of those who have died in Los Angeles County were residents of long-term care facilities; more than 70% of the deaths in Long Beach have been nursing home residents.

The California Health Department list names 261 skilled-nursing facilities across the state with more than 3,000 positive cases among residents and staff. The health department website said the list was a snapshot representing the 86% of the state’s 1,224 skilled-nursing facilities that have reported data within the last 24 hours.

Read the full story on LATimes.com.

Facility NameCountySum of Staff COVID-19 Positive CountSum of Patients COVID-19 Positive Count
A GRACE SUB ACUTE & SKILLED CARESANTA CLARA<11 
ACC CARE CENTERSACRAMENTO<11 
ADVANCED REHAB CENTER OF TUSTINORANGE <11
AFFINITY HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<11<11
ALAMEDA CARE CENTERLOS ANGELES2620
ALAMEDA HEALTHCARE & WELLNESS CENTERALAMEDA<11 
ALAMITOS WEST HEALTH CARE CENTERORANGE<11 
ALCOTT REHABILITATION HOSPITALLOS ANGELES<11 
ALDEN TERRACE CONVALESCENT HOSPITALLOS ANGELES<1117
ALEXANDRIA CARE CENTERLOS ANGELES<11<11
ALHAMBRA CONVALESCENT HOSPITALCONTRA COSTA<11<11
ALHAMBRA HOSPITAL MEDICAL CENTER D/P SNFLOS ANGELES<11 
ALTA VISTA HEALTHCARE & WELLNESS CENTRERIVERSIDE <11
AMBERWOOD GARDENSSANTA CLARA<11 
ANAHEIM HEALTHCARE CENTER LLCORANGE 15
APPLE VALLEY POST ACUTE CENTERSAN BERNARDINO<11 
APPLE VALLEY POST-ACUTE REHABSONOMA<11 
ARARAT CONVALESCENT HOSPITALLOS ANGELES14<11
ARLINGTON GARDENS CARE CENTERRIVERSIDE<11<11
ASISTENCIA VILLA REHABILITATION AND CARE CENTERSAN BERNARDINO<11 
ASTORIA NURSING AND REHAB CENTERLOS ANGELES <11
AUTUMN HILLS HEALTH CARE CENTERLOS ANGELES<11<11
AVOCADO POST ACUTESAN DIEGO <11
BAY CREST CARE CENTERLOS ANGELES<11 
BEACON HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<11 
BEL TOOREN VILLA CONVALESCENT HOSPITALLOS ANGELES<11<11
BIXBY KNOLLS TOWERLOS ANGELES<11 
BONNIE BRAE CONVALESCENT HOSPITALLOS ANGELES<1113
BOULDER CREEK POST ACUTESAN DIEGO<11 
BRIER OAK ON SUNSETLOS ANGELES6280
BRIGHTON CARE CENTERLOS ANGELES2043
BROADWAY BY THE SEALOS ANGELES1426
BROOKFIELD HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<11<11
BUENA VENTURA POST ACUTE CARE CENTERLOS ANGELES<11<11
BURBANK HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTERLOS ANGELES<11<11
BURLINGAME LONG TERM CARE D/P SNFSAN MATEO<11<11
BURLINGTON CONVALESCENT HOSPITALLOS ANGELES<11<11
CALIFORNIA HEALTHCARE AND REHABILITATION CENTERLOS ANGELES<11<11
CALIFORNIA POST-ACUTE CARELOS ANGELES<11<11
CAMARILLO HEALTHCARE CENTERVENTURA <11
CAMELLIA GARDENS CARE CENTERLOS ANGELES<11<11
CANYON OAKS NURSING AND REHABILITATION CENTERLOS ANGELES<11<11
CANYON SPRINGS POST-ACUTESANTA CLARA2539
CASA COLOMA HEALTH CARE CENTERSACRAMENTO <11
CASA DE MODESTOSTANISLAUS<11 
CEDAR CREST NURSING AND REHABILITATION CENTERSANTA CLARA1938
CEDAR MOUNTAIN POST ACUTESAN BERNARDINO1862
CENTRAL GARDENSSAN FRANCISCO2636
CENTURY VILLA INCLOS ANGELES<1115
COLLEGE VISTA POST-ACUTELOS ANGELES<11 
COLONIAL CARE CENTERLOS ANGELES<11 
COLONIAL GARDENS NURSING HOMELOS ANGELES <11
COMMUNITY CARE AND REHABILITATION CENTERRIVERSIDE<1125
COMMUNITY CARE ON PALMRIVERSIDE<11 
COUNTRY HILLS POST ACUTESAN DIEGO<1119
COUNTRY VILLA EAST NURSING CENTERLOS ANGELES11<11
COUNTRY VILLA LOS FELIZ NURSING CENTERLOS ANGELES<11 
COUNTRY VILLA NORTH CONVALESCENT CENTERLOS ANGELES<11<11
COUNTRY VILLA PAVILION NURSING CENTERLOS ANGELES1745
COUNTRY VILLA REHABILITATION CENTERLOS ANGELES<11<11
COUNTRY VILLA SHERATON NURSING AND REHAB CENTERLOS ANGELES<11 
COUNTRY VILLA SOUTH CONVALESCENT CENTERLOS ANGELES1558
COUNTRY VILLA WILSHIRE CONVALESCENT CENTERLOS ANGELES<11 
COURTYARD CARE CENTERLOS ANGELES<11<11
COVINA REHABILITATION CENTERLOS ANGELES1112
CULVER WEST HEALTH CENTERLOS ANGELES <11
CYPRESS GARDENS CARE CENTERRIVERSIDE<11 
DEL RIO GARDENS CARE CENTERLOS ANGELES<1113
DESERT REGIONAL MEDICAL CENTER D/P SNFRIVERSIDE <11
DRIFTWOOD HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<11<11
EAST BAY POST-ACUTEALAMEDA2325
EDGEMOOR HOSPITAL DP/SNFSAN DIEGO<11 
EISENBERG VILLAGE OF THE JEWISH HOMES FOR THE AGINLOS ANGELES<11<11
EL RANCHO VISTA HEALTH CARE CENTERLOS ANGELES<1122
EMERALD TERRACE CONVALESCENT HOSPITALLOS ANGELES<11<11
ENGLISH OAKS CONVALESCENT & REHABILITATION HOSPITALSTANISLAUS <11
ESKATON CARE CENTER MANZANITASACRAMENTO<11 
EXCELL HEALTH CARE CENTERALAMEDA<11<11
EXTENDED CARE HOSPITAL OF RIVERSIDERIVERSIDE2626
FLAGSHIP HEALTHCARE CENTERORANGE<11 
FLOWER VILLA INCLOS ANGELES<11<11
FOOTHILL HEIGHTS CARE CENTERLOS ANGELES <11
FOUNTAIN CARE CENTERORANGE<11 
FOUNTAIN VIEW SUBACUTE AND NURSING CENTERLOS ANGELES<11 
FOUR SEASONS HEALTHCARE & WELLNESS CENTER LPLOS ANGELES<11 
GARDEN CREST REHABILITATION CENTERLOS ANGELES3535
GARDENA CONVALESCENT CENTERLOS ANGELES1833
GARFIELD NEUROBEHAVIORAL CENTERALAMEDA<11 
GATEWAY CARE & REHABILITATION CENTERALAMEDA3369
GEM TRANSITIONAL CARE CENTERLOS ANGELES <11
GLENDALE HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<11<11
GLENDALE POST ACUTE CENTERLOS ANGELES<11<11
GLENHAVEN HEALTHCARELOS ANGELES12<11
GLENOAKS CONV HOSPITALLOS ANGELES<11<11
GLENWOOD CARE CENTERVENTURA <11
GOLDEN CROSS HEALTH CARELOS ANGELES<11 
GRAND PARK CONVALESCENT HOSPITALLOS ANGELES1216
GREATER EL MONTE COMMUNITY HOSPITAL D/P SNFLOS ANGELES 16
HARBOR POST ACUTE CARE CENTERLOS ANGELES<11<11
HAWTHORNE HEALTHCARE & WELLNESS CENTRE LPLOS ANGELES <11
HEALTH CARE CTR AT THE FORUM AT RANCHO SAN ANTONIOSANTA CLARA<11 
HERITAGE GARDENSSAN BERNARDINO<11 
HERITAGE REHABILITATION CENTERLOS ANGELES<11 
HI-DESERT MEDICAL CENTER D/P SNFSAN BERNARDINO<11<11
HIGH VALLEY LODGELOS ANGELES<11 
HIGHLAND PARK SKILLED NURSING & WELLNESS CENTRELOS ANGELES<11<11
HIGHLAND SPRINGS CARE CENTERRIVERSIDE<11<11
HOLIDAY MANOR CARE CENTERLOS ANGELES<11 
HOLLYWOOD PREMIER HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES2529
HUNTINGTON HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<1119
HUNTINGTON VALLEY HEALTHCARE CENTERORANGE<11<11
IMPERIAL CREST HEALTH CARE CENTERLOS ANGELES<11<11
IMPERIAL HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<11 
INDIO NURSING AND REHABILITATION CENTERRIVERSIDE <11
INGLEWOOD HEALTH CARE CENTERLOS ANGELES<1114
JEWISH HOME D/P SNFSAN FRANCISCO <11
JOYCE EISENBERG KEEFER MEDICAL CENTERLOS ANGELES<11 
KEI-AI LOS ANGELES HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<11<11
KEI-AI SOUTH BAY HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES23 
KINDRED TRANSITIONAL CARE & REHABILITATION – VALLEY GARDENSSAN JOAQUIN<11<11
KINDRED TRANSITIONAL CARE AND REHABILITATION-TUNNELL CENTERSAN FRANCISCO<11 
KINGSLEY MANORLOS ANGELES<11 
LA BREA REHABILITATION CENTERLOS ANGELES<11<11
LA CRESCENTA HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<11 
LA HABRA CONVALESCENT HOSPITALLOS ANGELES<11 
LA MESA HEALTHCARE CENTERSAN DIEGO<11 
LA PALMA NURSING CENTERORANGE<11 
LA PAZ GEROPSYCHIATRIC CENTERLOS ANGELES <11
LA SALETTE HEALTH AND REHABILITATION CENTERSAN JOAQUIN<11 
LAGUNA HONDA HOSPITAL & REHABILITATION CTR D/P SNFSAN FRANCISCO<11 
LAUREL CONVALESCENT HOSPITALSAN BERNARDINO<11 
LAWNDALE HEALTHCARE & WELLNESS CENTRE LLCLOS ANGELES <11
LEISURE COURT NURSING CENTERORANGE<11 
LEISURE GLEN POST ACUTE CARE CENTERLOS ANGELES<11 
LEMON GROVE CARE & REHABILATION CENTERSAN DIEGO<11 
LIGHTHOUSE HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<11 
LOMPOC SKILLED NURSING AND REHABILITATION CENTERSANTA BARBARA<11 
LOMPOC VALLEY MEDICAL CENTER COMPREHENSIVE CARE CENTER D/P SNFSANTA BARBARA<11 
LOS ALTOS SUB-ACUTE AND REHABILITATION CENTERSANTA CLARA<11 
LYNWOOD HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES2722
MACLAY HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES <11
MANORCARE HEALTH SERVICES (CITRUS HEIGHTS)SACRAMENTO <11
MANORCARE HEALTH SERVICES-HEMETRIVERSIDE<1131
MANORCARE HEALTH SERVICES-PALM DESERTRIVERSIDE <11
MARINA POINTE HEALTHCARE & SUBACUTELOS ANGELES<11<11
MAYFLOWER CARE CENTERLOS ANGELES <11
MAYFLOWER GARDENS CONVALESCENT HOSPITALLOS ANGELES<11<11
MERCY RETIREMENT & CARE CENTERALAMEDA<11 
MID-TOWN OAKS POST-ACUTESACRAMENTO<11 
MID-WILSHIRE HEALTH CARE CENTERLOS ANGELES<11<11
MISSION CARE CENTERLOS ANGELES<11 
MONTE VISTA HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<11<11
MONTECITO HEIGHTS HEALTHCARE & WELLNESS CENTRE LPLOS ANGELES<11<11
MONTROSE HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<11<11
MOTION PICTURE & TELEVISION FUNDLOS ANGELES<1117
MOUNTAIN VIEW HEALTHCARE CENTERSANTA CLARA<11<11
NEW VISTA NURSING AND REHABILITATION CENTERLOS ANGELES1518
NORTHRIDGE CARE CENTERLOS ANGELES<11 
NORWALK MEADOWS NURSING CENTERLOS ANGELES<11 
NORWALK SKILLED NURSING & WELLNESS CENTRELOS ANGELES<11 
ONTARIO HEALTHCARE CENTERSAN BERNARDINO <11
ORINDA CARE CENTER LLCCONTRA COSTA2830
PACIFIC PALMS HEALTHCARELOS ANGELES12<11
PALAZZO POST ACUTELOS ANGELES 12
PARK REGENCY CARE CENTERLOS ANGELES<11 
PARKVIEW HEALTHCARE CENTERORANGE<11 
PASADENA MEADOWS NURSING CENTERLOS ANGELES<11<11
PASADENA PARK HEALTHCARE AND WELLNESS CENTERLOS ANGELES<11 
PINE RIDGE CARE CENTERMARIN<11 
PLAYA DEL REY CENTERLOS ANGELES<11<11
PLYMOUTH VILLAGE OF REDLANDSSAN BERNARDINO<11<11
PRESBYTERIAN INTERCOMMUNITY HOSPITAL D/P SNFLOS ANGELES<11 
PRIMROSE POST-ACUTELOS ANGELES<11<11
PROVIDENCE LITTLE COMPANY OF MARY TRANSITIONAL CARE CENTERLOS ANGELES<11 
​PROVIDENCE LINDSEY GARDENS​TULARE​14​6
PROVIDENCE ONTARIOSAN BERNARDINO<11<11
PROVIDENCE ORANGE TREERIVERSIDE<11 
RAMONA REHABILITATION AND POST ACUTE CARE CENTERRIVERSIDE<11<11
RANCHO MIRAGE HEALTH AND REHABILITATION CENTERRIVERSIDE<11<11
RECHE CANYON REGIONAL REHAB CENTERSAN BERNARDINO2922
REDWOOD CONVALESCENT HOSPITAL INCALAMEDA<11<11
REDWOOD HEALTHCARE CENTER LLCALAMEDA<11<11
​REDWOOD SPRINGS HEALTHCARE CENTER​TULARE​46​91
RINALDI CONVALESCENT HOSPITALLOS ANGELES <11
RIVERSIDE POSTACUTE CARERIVERSIDE<11 
ROCK CREEK CARE CENTERPLACER<11 
ROSE GARDEN HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES1212
ROSE VILLA HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<11 
ROYAL CARE SKILLED NURSING CENTERLOS ANGELES<11<11
ROYAL CREST HEALTH CARELOS ANGELES<11 
ROYAL GARDENS HEALTHCARELOS ANGELES<11 
ROYAL PALMS POST ACUTELOS ANGELES<11 
ROYALWOOD CARE CENTERLOS ANGELES1231
SAN DIEGO POST-ACUTE CENTERSAN DIEGO<11 
SAN FERNANDO POST ACUTE HOSPITALLOS ANGELES<11<11
SAN FRANCISCO TOWERSSAN FRANCISCO<11 
SAN LEANDRO HEALTHCARE CENTERALAMEDA<11<11
SANTA ANITA CONVALESCENT HOSPITALLOS ANGELES<11<11
SANTA TERESITA MANORLOS ANGELES<11<11
SEA CLIFF HEALTHCARE CENTERORANGE<11<11
SHARON CARE CENTERLOS ANGELES<11 
SHERMAN OAKS HEALTH & REHABILITATION CENTERLOS ANGELES<11<11
SHIELDS RICHMOND NURSING CENTERCONTRA COSTA<11 
SKYLINE HEALTHCARE CENTER – SAN JOSESANTA CLARA<11<11
SOLHEIM SENIOR COMMUNITYLOS ANGELES<11 
SOUTH PASADENA CARE CENTERLOS ANGELES<11<11
SOUTHLAND LIVINGLOS ANGELES<11 
SPRING VALLEY POST ACUTE LLCSAN BERNARDINO<11 
ST ANNES HOME FOR THE AGEDSAN FRANCISCO <11
STOLLWOOD CONVALESCENT HOSPITALYOLO3124
STONEY POINT HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<11<11
STUDIO CITY REHABILITATION CENTERLOS ANGELES<11<11
SUNNYSIDE NURSING CENTERLOS ANGELES<11 
SUNNYVIEW CARE CENTERLOS ANGELES <11
SUNRAY HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<1120
SYLMAR HEALTH AND REHABILITATION CENTERLOS ANGELES <11
TERRACINA POST ACUTESAN BERNARDINO<11 
THE BRADLEY COURTSAN DIEGO<1112
THE CALIFORNIAN – PASADENA CONVALESCENT HOSPITALLOS ANGELES<11 
THE EARLWOODLOS ANGELES1724
THE ELLISON JOHN TRANSITIONAL CARE CENTERLOS ANGELES <11
THE GROVE POST-ACUTE CARE CENTERLOS ANGELES1120
THE ORCHARD – POST ACUTE CARELOS ANGELES<11<11
THE REHABILITATION CENTER OF SANTA MONICALOS ANGELES<1114
THE REHABILITATION CENTRE OF BEVERLY HILLSLOS ANGELES<11<11
THE SEQUOIASSAN MATEO<11 
THE SPRINGS AT PACIFIC REGENTSAN DIEGO<11<11
THE TERRACES OF LOS GATOSSANTA CLARA<11 
THE VILLAGE HEALTHCARE CENTERRIVERSIDE<11 
TORRANCE CARE CENTER WEST INCLOS ANGELES1523
TOTALLY KIDS REHABILITATION HOSPITAL – D/P SNFSAN BERNARDINO<11 
UNIVERSITY PARK HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES <11
VALENCIA GARDENS HEALTH CARE CENTERRIVERSIDE12<11
VALLE VISTA CONVALESCENT HOSPITALSAN DIEGO<11 
VALLEY HOUSE REHABILITATION CENTERSANTA CLARA2142
VALLEY PALMS CARE CENTERLOS ANGELES<11<11
VALLEY VISTA RESIDENTIAL MANOR LLCLOS ANGELES <11
VERDUGO VALLEY SKILLED NURSING & WELLNESS CENTRELOS ANGELES<11<11
VERNON HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES <11
VETERANS HOME OF CALIFORNIA – WEST LOS ANGELESLOS ANGELES<11<11
VILLA HEALTH CARE CENTERRIVERSIDE<11 
VILLA MESA CARE CENTERSAN BERNARDINO<11 
​VILLA RANCHO​SAN DIEGO​4​5
VIRGIL REHABILITATION AND SKILLED NURSING CENTERLOS ANGELES14 
VISTA MANOR NURSING CENTERSANTA CLARA<11<11
VISTA PACIFICA CONVALESCENT HOSPITALRIVERSIDE<11 
WAGNER HEIGHTS NURSING AND REHABILITATION CENTERSAN JOAQUIN<11 
WASHINGTON CENTERALAMEDA<11 
WEST ANAHEIM EXTENDED CAREORANGE <11
WEST HILLS HEALTH AND REHABILITATION CENTERLOS ANGELES<1113
WESTERN CONVALESCENT HOSPITALLOS ANGELES<11 
WHITTIER HILLS HEALTH CARE CENTERLOS ANGELES<11<11
WINDSOR CARE CENTER OF CHEVIOT HILLSLOS ANGELES<11<11
​WINDSOR EL CAMINO​SACRAMENTO​1
WINDSOR GARDENS CONVALESCENT CENTER OF ANAHEIMORANGE<11 
WINDSOR TERRACE HEALTHCARE CENTERLOS ANGELES<1114
WINDSOR THE RIDGE REHABILITATION CENTERMONTEREY<11<11
WOODLAND CARE CENTERLOS ANGELES <11
Grand Total 12901740

Last Updated : April 18, 2020

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