SAN DIEGO, Calif. (KSWB) — Just ahead of the holidays, convenience store chain Circle K is giving back by offering a limited time discount on fuel for California drivers at select locations.
Customers across the Golden State can get 40 cents off per gallon of gas from 4-7 p.m. on Thursday, Dec. 14. The price on the pump will reflect the discounted price during that timeframe.
Circle K is calling it a “Fuel Day Pop-up.” The discount event is also offering 50% off on car washes for the entire day.
“In the spirit of the holiday season, we’re very pleased to have a ‘Fuel Day Pop-up’ to make it a little easier to navigate through festivities, shopping and travel,” said George Wilkins, Vice President of Operations for the Circle K West Coast Business Unit. “With these exclusive savings and our commitment to adding great value, we hope to make this season extra special and joyous for our customers.”
California drivers can find their nearest participating location using the convenience store chain’s Store Locator. A representative with the company said participating locations include stores in San Diego, Los Angeles, San Francisco, Sacramento, San Bernardino, and more.
Here’s a full list Circle K locations that will be participating throughout California:
|112 LOMBARD RD
|AMERICAN CANYON
|CA
|11724 AIR EXPRESSWAU BLVD
|ADELANTO
|CA
|2601 W MAIN ST
|ALHAMBRA
|CA
|23431 ALISO CREEK RD.
|ALISO VIEJO
|CA
|400 N LAKEVIEW AVE
|ANAHEIM
|CA
|741 S WEIR CANYON RD
|ANAHEIM
|CA
|56621 STATE HWY 371
|ANZA
|CA
|18465 US HWY 18
|APPLE VALLEY
|CA
|6930 MORRO RD
|ATASCADERO
|CA
|4381 EL CAMINO REAL
|ATASCADERO
|CA
|1021 SHAFFER RD
|ATWATER
|CA
|428 SKYLINE BLVD
|AVENAL
|CA
|5634 STINE RD
|BAKERSFIELD
|CA
|5600 AUBURN ST
|BAKERSFIELD
|CA
|1030 OAK ST
|BAKERSFIELD
|CA
|500 RIMROCK RD
|BARSTOW
|CA
|1501 E MAIN ST
|BARSTOW
|CA
|540 W BIG BEAR BLVD
|BIG BEAR CITY
|CA
|131 WEST MAIN STREET
|CALIPATRIA
|CA
|5809 MANZANITA AVE
|CARMICHAEL
|CA
|22240 AVALON BLVD
|CARSON
|CA
|68990 RAMON RD
|CATHEDRAL CITY
|CA
|12895 MOUNTAIN AVE
|CHINO
|CA
|4008 GRAND AVE
|CHINO
|CA
|4200 CHINO HILLS PKWY
|CHINO HILLS
|CA
|15960 LOS SERRANOS COUNTRY CLUB
|CHINO HILLS
|CA
|14220 CHINO HILLS PKWY
|CHINO HILLS
|CA
|60 BROADWAY
|CHULA VISTA
|CA
|98 BONITA RD
|CHULA VISTA
|CA
|2210 OTAY LAKES RD
|CHULA VISTA
|CA
|7796 SUNRISE BLVD
|CITRUS HEIGHTS
|CA
|13120 MAGNOLIA AVE
|CORONA
|CA
|304 S MAIN ST
|CORONA
|CA
|1905 FOOTHILL PKY
|CORONA
|CA
|8590 CAJALCO RD.
|CORONA
|CA
|431 N MCKINLEY ST
|CORONA
|CA
|3470 FAIRVIEW RD
|COSTA MESA
|CA
|3006 HARBOR BLVD
|COSTA MESA
|CA
|731 N GRAND AVENUE
|COVINA
|CA
|33571 DEL OBISPO ST
|DANA POINT
|CA
|1930 LAKE BLVD
|DAVIS
|CA
|2750 VIA DE LA VALLE
|DEL MAR
|CA
|504 N DIAMOND BAR BLVD
|DIAMOND BAR
|CA
|2549 BLOSSOM
|DOS PALOS
|CA
|2903 JAMACHA RD
|EL CAJON
|CA
|1999 WEST ADAMS AVE
|EL CENTRO
|CA
|765 N SEPULVEDA BLVD
|EL SEGUNDO
|CA
|26746 N. CENTRE CITY PKY
|ESCONDIDO
|CA
|1161 E VALLEY PKWY
|ESCONDIDO
|CA
|4730 HWY 76
|FALLBROOK
|CA
|14906 VALLEY BLVD.
|FONTANA
|CA
|16900 FOOTHILL BLVD
|FONTANA
|CA
|27252 PORTOLA PKWY
|FOOTHILL RANCH
|CA
|9024 WARNER AVE
|FOUNTAIN VALLEY
|CA
|1234 N PEACH AVE
|FRESNO
|CA
|247 E OLIVE AVE
|FRESNO
|CA
|15312 S VERMONT AVE
|GARDENA
|CA
|2010 S HACIENDA BLVD
|HACIENDA HEIGHTS
|CA
|1665 W HANFORD-ARMONA RD
|HANFORD
|CA
|1150 W PACIFIC COAST HWY
|HARBOR CITY
|CA
|900 SEPULVEDA BLVD
|HARBOR CITY
|CA
|4852 W. FLORIDA
|HEMET
|CA
|8197 I ST
|HESPERIA
|CA
|17222 PACIFIC COAST HWY
|HUNTINGTON BEACH
|CA
|43955 CLINTON ST
|INDIO
|CA
|82061 AVENUE 42
|INDIO
|CA
|79985 HWY 111
|INDIO
|CA
|5793 ALTON PKWY
|IRVINE
|CA
|3765 ALTON PKWY
|IRVINE
|CA
|14493 CULVER DR
|IRVINE
|CA
|8190 MISSION BLVD
|JURUPA VALLEY
|CA
|6105 CLAY
|JURUPA VALLEY
|CA
|5804 MISSION BLVD
|JURUPA VALLEY
|CA
|10597 JURUPA RD
|JURUPA VALLEY
|CA
|78364 HWY 111
|LA QUINTA
|CA
|27702 CROWN VALLEY PKWY STE H
|LADERA RANCH
|CA
|25491 ALICIA PARKWAY
|LAGUNA HILLS
|CA
|27430 ALICIA PKWY
|LAGUNA NIGUEL
|CA
|17671 GRAND AVE
|LAKE ELSINORE
|CA
|31601 Riverside Drive
|LAKE ELSINORE
|CA
|29300 CENTRAL AVE
|LAKE ELSINORE
|CA
|31702 MISSION TRL
|LAKE ELSINORE
|CA
|22381 EL TORO RD
|LAKE FOREST
|CA
|2626 DEL AMO BLVD
|LAKWOOD
|CA
|108 EAST AVE K
|LANCASTER
|CA
|2343 W AVE J
|LANCASTER
|CA
|1421 E OCEAN AVE
|LOMPOC
|CA
|1400 N H ST
|LOMPOC
|CA
|5871 E SPRING ST
|LONG BEACH
|CA
|6401 E PACIFIC COAST HWY
|LONG BEACH
|CA
|1990 E WARDLOW BLVD
|LONG BEACH
|CA
|5553 WHITE OAK AVE
|LOS ANGELES
|CA
|524 W ADAMS BLVD
|LOS ANGELES
|CA
|1704 E PACHECO
|LOS BANOS
|CA
|410 N. MERCY SPRINGS RD
|LOS BANOS
|CA
|1865 MANHATTAN BEACH BLVD
|MANHATTAN BEACH
|CA
|2097 MENTONE BLVD
|MENTONE
|CA
|26052 MARGUERITE PKWY
|MISSION VIEJO
|CA
|1640 N. CARPENTER RD
|MODESTO
|CA
|2114 VERDUGO BLVD
|MONTROSE
|CA
|13261 PERRIS BLVD
|MORENO VALLEY
|CA
|24051 JOHN F KENNEDY DR
|MORENO VALLEY
|CA
|12625 FREDERICK ST STE Q
|MORENO VALLEY
|CA
|49594 29 PALMS HWY
|MORONGO VALLEY
|CA
|39850 LOS ALAMOS RD
|MURRIETA
|CA
|1990 COLLEGE BLVD
|OCEANSIDE
|CA
|3361 MISSION AVE
|OCEANSIDE
|CA
|11408 N VENTURA AVE
|OJAI
|CA
|2504 E CHAPMAN AVE
|ORANGE
|CA
|2200 N ROSE AVE
|OXNARD
|CA
|490 S VICTORIA AVE
|OXNARD
|CA
|78005 COUNTRY CLUB DR
|PALM DESERT
|CA
|75000 GERALD FORD DR
|PALM DESERT
|CA
|3851 E PALMDALE BLVD
|PALMDALE
|CA
|520 W RANCHO VISTA BLVD
|PALMDALE
|CA
|16408 ORANGE AVE
|PARAMOUNT
|CA
|392 N LAKE AVE
|PASADENA
|CA
|3150 CASE RD BLDG I
|PERRIS
|CA
|3995 N PERRIS BLVD
|PERRIS
|CA
|1675 N PERRIS BLVD
|PERRIS
|CA
|8451 SLAUSON AVE
|PICO RIVERA
|CA
|101 E Holt Rd
|POMONA
|CA
|14863 POMERADO RD
|POWAY
|CA
|704 MAIN ST
|RAMONA
|CA
|6539 MILLIKEN AVE
|RANCHO CUCAMONGA
|CA
|10550 TOWN CENTER DR
|RANCHO CUCAMONGA
|CA
|31521 SANTA MARGARITA PKWY
|RANCHO SANTA MARGARITA
|CA
|1598 N ORANGE ST,
|REDLANDS
|CA
|765 W REDLANDS BLVD
|REDLANDS
|CA
|1325 BROOKSIDE AVE
|REDLANDS
|CA
|18965 VAN BUREN BLVD
|RIVERSIDE
|CA
|3480 MADISON ST
|RIVERSIDE
|CA
|8609 GARVEY AVE
|ROSEMEAD
|CA
|5555 HEMLOCK
|SACRAMENTO
|CA
|1593 N SANBORN RD
|SALINAS
|CA
|600 AVENIDA PICO
|SAN CLEMENTE
|CA
|901 AVENIDA PICO
|SAN CLEMENTE
|CA
|13007 CAMINO DEL SUR
|SAN DIEGO
|CA
|4360 GENESEE AVE
|SAN DIEGO
|CA
|10520 CAMINO RUIZ
|SAN DIEGO
|CA
|9370 PASEO MONTALBAN
|SAN DIEGO
|CA
|11898 RANCHO BERNARDO RD
|SAN DIEGO
|CA
|10555 SCRIPPS POWAY PKWY
|SAN DIEGO
|CA
|12849 RANCHO PENASQUITOS BLVD
|SAN DIEGO
|CA
|1450 S. SANDERSON AVE
|SAN JACINTO
|CA
|21998 COLORADO RD
|SAN JOAQUIN
|CA
|981 FRANCISCO BLVD
|SAN RAFAEL
|CA
|24010 COPPER HILL DR
|SANTA CLARITA
|CA
|18755 VIA PRINCESSA
|SANTA CLARITA
|CA
|27706 MCBEAN PKWY
|SANTA CLARITA
|CA
|765 W HARVARD BLVD
|SANTA PAULA
|CA
|9750 N MAGNOLIA AVE
|SANTEE
|CA
|2790 WHITSON RD
|SELMA
|CA
|29955 HAUN RD
|SUN CITY
|CA
|302 E TEHACHAPI BLVD
|TEHACHAPI
|CA
|44520 BEDFORD CT
|TEMECULA
|CA
|29500 RANCHO CALIFORNIA RD
|TEMECULA
|CA
|33165 TEMECULA PKWY
|TEMECULA
|CA
|73010 RAMON RD
|THOUSAND PALMS
|CA
|3328 West Carson St
|TORRANCE
|CA
|1600 W MAIN ST
|TURLOCK
|CA
|5687 ADOBE RD
|TWENTYNINE PALMS
|CA
|73-943 29 PALMS HWY
|TWENTYNINE PALMS
|CA
|411 S MOUNTAIN AVE
|UPLAND
|CA
|14511 PALMDALE RD
|VICTORVILLE
|CA
|15289 NISQUALLI ROAD
|VICTORVILLE
|CA
|15825 MOJAVE DRIVE
|VICTORVILLE
|CA
|795 SHADOW RIDGE DR
|VISTA
|CA
|1395 PALM AVE
|WASCO
|CA
|201 S AZUSA AVE
|WEST COVINA
|CA
|13441 BEACH BLVD
|WESTMINSTER
|CA
|123 E MAIN ST
|WESTMORLAND
|CA
|21440 YORBA LINDA BLVD
|YORBA LINDA
|CA
|1263 FRANKLIN AVE
|YUBA CITY
|CA
|31429 YUCAIPA BLVD
|YUCAIPA
|CA
|6940 OLD WOMAN SPRGS RD
|YUCCA VALLEY
|CA
Happy “Fuel Day,” Californians..