SAN DIEGO, Calif. (KSWB) — Just ahead of the holidays, convenience store chain Circle K is giving back by offering a limited time discount on fuel for California drivers at select locations.

Customers across the Golden State can get 40 cents off per gallon of gas from 4-7 p.m. on Thursday, Dec. 14. The price on the pump will reflect the discounted price during that timeframe.

Circle K is calling it a “Fuel Day Pop-up.” The discount event is also offering 50% off on car washes for the entire day.

“In the spirit of the holiday season, we’re very pleased to have a ‘Fuel Day Pop-up’ to make it a little easier to navigate through festivities, shopping and travel,” said George Wilkins, Vice President of Operations for the Circle K West Coast Business Unit. “With these exclusive savings and our commitment to adding great value, we hope to make this season extra special and joyous for our customers.”

California drivers can find their nearest participating location using the convenience store chain’s Store Locator. A representative with the company said participating locations include stores in San Diego, Los Angeles, San Francisco, Sacramento, San Bernardino, and more.

Here’s a full list Circle K locations that will be participating throughout California:

112 LOMBARD RD AMERICAN CANYON CA 11724 AIR EXPRESSWAU BLVD ADELANTO CA 2601 W MAIN ST ALHAMBRA CA 23431 ALISO CREEK RD. ALISO VIEJO CA 400 N LAKEVIEW AVE ANAHEIM CA 741 S WEIR CANYON RD ANAHEIM CA 56621 STATE HWY 371 ANZA CA 18465 US HWY 18 APPLE VALLEY CA 6930 MORRO RD ATASCADERO CA 4381 EL CAMINO REAL ATASCADERO CA 1021 SHAFFER RD ATWATER CA 428 SKYLINE BLVD AVENAL CA 5634 STINE RD BAKERSFIELD CA 5600 AUBURN ST BAKERSFIELD CA 1030 OAK ST BAKERSFIELD CA 500 RIMROCK RD BARSTOW CA 1501 E MAIN ST BARSTOW CA 540 W BIG BEAR BLVD BIG BEAR CITY CA 131 WEST MAIN STREET CALIPATRIA CA 5809 MANZANITA AVE CARMICHAEL CA 22240 AVALON BLVD CARSON CA 68990 RAMON RD CATHEDRAL CITY CA 12895 MOUNTAIN AVE CHINO CA 4008 GRAND AVE CHINO CA 4200 CHINO HILLS PKWY CHINO HILLS CA 15960 LOS SERRANOS COUNTRY CLUB CHINO HILLS CA 14220 CHINO HILLS PKWY CHINO HILLS CA 60 BROADWAY CHULA VISTA CA 98 BONITA RD CHULA VISTA CA 2210 OTAY LAKES RD CHULA VISTA CA 7796 SUNRISE BLVD CITRUS HEIGHTS CA 13120 MAGNOLIA AVE CORONA CA 304 S MAIN ST CORONA CA 1905 FOOTHILL PKY CORONA CA 8590 CAJALCO RD. CORONA CA 431 N MCKINLEY ST CORONA CA 3470 FAIRVIEW RD COSTA MESA CA 3006 HARBOR BLVD COSTA MESA CA 731 N GRAND AVENUE COVINA CA 33571 DEL OBISPO ST DANA POINT CA 1930 LAKE BLVD DAVIS CA 2750 VIA DE LA VALLE DEL MAR CA 504 N DIAMOND BAR BLVD DIAMOND BAR CA 2549 BLOSSOM DOS PALOS CA 2903 JAMACHA RD EL CAJON CA 1999 WEST ADAMS AVE EL CENTRO CA 765 N SEPULVEDA BLVD EL SEGUNDO CA 26746 N. CENTRE CITY PKY ESCONDIDO CA 1161 E VALLEY PKWY ESCONDIDO CA 4730 HWY 76 FALLBROOK CA 14906 VALLEY BLVD. FONTANA CA 16900 FOOTHILL BLVD FONTANA CA 27252 PORTOLA PKWY FOOTHILL RANCH CA 9024 WARNER AVE FOUNTAIN VALLEY CA 1234 N PEACH AVE FRESNO CA 247 E OLIVE AVE FRESNO CA 15312 S VERMONT AVE GARDENA CA 2010 S HACIENDA BLVD HACIENDA HEIGHTS CA 1665 W HANFORD-ARMONA RD HANFORD CA 1150 W PACIFIC COAST HWY HARBOR CITY CA 900 SEPULVEDA BLVD HARBOR CITY CA 4852 W. FLORIDA HEMET CA 8197 I ST HESPERIA CA 17222 PACIFIC COAST HWY HUNTINGTON BEACH CA 43955 CLINTON ST INDIO CA 82061 AVENUE 42 INDIO CA 79985 HWY 111 INDIO CA 5793 ALTON PKWY IRVINE CA 3765 ALTON PKWY IRVINE CA 14493 CULVER DR IRVINE CA 8190 MISSION BLVD JURUPA VALLEY CA 6105 CLAY JURUPA VALLEY CA 5804 MISSION BLVD JURUPA VALLEY CA 10597 JURUPA RD JURUPA VALLEY CA 78364 HWY 111 LA QUINTA CA 27702 CROWN VALLEY PKWY STE H LADERA RANCH CA 25491 ALICIA PARKWAY LAGUNA HILLS CA 27430 ALICIA PKWY LAGUNA NIGUEL CA 17671 GRAND AVE LAKE ELSINORE CA 31601 Riverside Drive LAKE ELSINORE CA 29300 CENTRAL AVE LAKE ELSINORE CA 31702 MISSION TRL LAKE ELSINORE CA 22381 EL TORO RD LAKE FOREST CA 2626 DEL AMO BLVD LAKWOOD CA 108 EAST AVE K LANCASTER CA 2343 W AVE J LANCASTER CA 1421 E OCEAN AVE LOMPOC CA 1400 N H ST LOMPOC CA 5871 E SPRING ST LONG BEACH CA 6401 E PACIFIC COAST HWY LONG BEACH CA 1990 E WARDLOW BLVD LONG BEACH CA 5553 WHITE OAK AVE LOS ANGELES CA 524 W ADAMS BLVD LOS ANGELES CA 1704 E PACHECO LOS BANOS CA 410 N. MERCY SPRINGS RD LOS BANOS CA 1865 MANHATTAN BEACH BLVD MANHATTAN BEACH CA 2097 MENTONE BLVD MENTONE CA 26052 MARGUERITE PKWY MISSION VIEJO CA 1640 N. CARPENTER RD MODESTO CA 2114 VERDUGO BLVD MONTROSE CA 13261 PERRIS BLVD MORENO VALLEY CA 24051 JOHN F KENNEDY DR MORENO VALLEY CA 12625 FREDERICK ST STE Q MORENO VALLEY CA 49594 29 PALMS HWY MORONGO VALLEY CA 39850 LOS ALAMOS RD MURRIETA CA 1990 COLLEGE BLVD OCEANSIDE CA 3361 MISSION AVE OCEANSIDE CA 11408 N VENTURA AVE OJAI CA 2504 E CHAPMAN AVE ORANGE CA 2200 N ROSE AVE OXNARD CA 490 S VICTORIA AVE OXNARD CA 78005 COUNTRY CLUB DR PALM DESERT CA 75000 GERALD FORD DR PALM DESERT CA 3851 E PALMDALE BLVD PALMDALE CA 520 W RANCHO VISTA BLVD PALMDALE CA 16408 ORANGE AVE PARAMOUNT CA 392 N LAKE AVE PASADENA CA 3150 CASE RD BLDG I PERRIS CA 3995 N PERRIS BLVD PERRIS CA 1675 N PERRIS BLVD PERRIS CA 8451 SLAUSON AVE PICO RIVERA CA 101 E Holt Rd POMONA CA 14863 POMERADO RD POWAY CA 704 MAIN ST RAMONA CA 6539 MILLIKEN AVE RANCHO CUCAMONGA CA 10550 TOWN CENTER DR RANCHO CUCAMONGA CA 31521 SANTA MARGARITA PKWY RANCHO SANTA MARGARITA CA 1598 N ORANGE ST, REDLANDS CA 765 W REDLANDS BLVD REDLANDS CA 1325 BROOKSIDE AVE REDLANDS CA 18965 VAN BUREN BLVD RIVERSIDE CA 3480 MADISON ST RIVERSIDE CA 8609 GARVEY AVE ROSEMEAD CA 5555 HEMLOCK SACRAMENTO CA 1593 N SANBORN RD SALINAS CA 600 AVENIDA PICO SAN CLEMENTE CA 901 AVENIDA PICO SAN CLEMENTE CA 13007 CAMINO DEL SUR SAN DIEGO CA 4360 GENESEE AVE SAN DIEGO CA 10520 CAMINO RUIZ SAN DIEGO CA 9370 PASEO MONTALBAN SAN DIEGO CA 11898 RANCHO BERNARDO RD SAN DIEGO CA 10555 SCRIPPS POWAY PKWY SAN DIEGO CA 12849 RANCHO PENASQUITOS BLVD SAN DIEGO CA 1450 S. SANDERSON AVE SAN JACINTO CA 21998 COLORADO RD SAN JOAQUIN CA 981 FRANCISCO BLVD SAN RAFAEL CA 24010 COPPER HILL DR SANTA CLARITA CA 18755 VIA PRINCESSA SANTA CLARITA CA 27706 MCBEAN PKWY SANTA CLARITA CA 765 W HARVARD BLVD SANTA PAULA CA 9750 N MAGNOLIA AVE SANTEE CA 2790 WHITSON RD SELMA CA 29955 HAUN RD SUN CITY CA 302 E TEHACHAPI BLVD TEHACHAPI CA 44520 BEDFORD CT TEMECULA CA 29500 RANCHO CALIFORNIA RD TEMECULA CA 33165 TEMECULA PKWY TEMECULA CA 73010 RAMON RD THOUSAND PALMS CA 3328 West Carson St TORRANCE CA 1600 W MAIN ST TURLOCK CA 5687 ADOBE RD TWENTYNINE PALMS CA 73-943 29 PALMS HWY TWENTYNINE PALMS CA 411 S MOUNTAIN AVE UPLAND CA 14511 PALMDALE RD VICTORVILLE CA 15289 NISQUALLI ROAD VICTORVILLE CA 15825 MOJAVE DRIVE VICTORVILLE CA 795 SHADOW RIDGE DR VISTA CA 1395 PALM AVE WASCO CA 201 S AZUSA AVE WEST COVINA CA 13441 BEACH BLVD WESTMINSTER CA 123 E MAIN ST WESTMORLAND CA 21440 YORBA LINDA BLVD YORBA LINDA CA 1263 FRANKLIN AVE YUBA CITY CA 31429 YUCAIPA BLVD YUCAIPA CA 6940 OLD WOMAN SPRGS RD YUCCA VALLEY CA

Happy “Fuel Day,” Californians..