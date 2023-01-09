Los Angeles County
SEVERE Flash Flood Warning
Mon, Jan 9, 2023, 6:43 PM PST
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LOS ANGELES/OXNARD HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR…
SOUTHWESTERN LOS ANGELES COUNTY IN SOUTHWESTERN CALIFORNIA…
* UNTIL MIDNIGHT PST.
* AT 643 PM PST, DOPPLER RADAR AND AUTOMATED RAIN GAUGES INDICATED
HEAVY RAIN FALLING ACROSS THE WARNED AREA. BETWEEN 1 AND 2 INCHES
OF RAIN HAVE FALLEN. ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 2 INCHES
ARE POSSIBLE IN THE WARNED AREA. FLASH FLOODING IS ONGOING OR
EXPECTED TO BEGIN SHORTLY.
HAZARD…FLASH FLOODING CAUSED BY HEAVY RAIN.
SOURCE…RADAR AND AUTOMATED GAUGES.
IMPACT…FLASH FLOODING OF SMALL CREEKS AND STREAMS, URBAN
AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS WELL AS
OTHER POOR DRAINAGE AND LOW-LYING AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE…
LONG BEACH, THOUSAND OAKS, MALIBU, BEVERLY HILLS, UNIVERSAL CITY,
NORTH HOLLYWOOD, HOLLYWOOD, VAN NUYS, BURBANK, SANTA MONICA,
CULVER CITY, NORTHRIDGE, DOWNTOWN LOS ANGELES, INGLEWOOD, WOODLAND
HILLS AND CHATSWORTH.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
TURN AROUND, DON’T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
&&
FLASH FLOOD…RADAR AND GAUGE INDICATED
Los Angeles County
SEVERE Flash Flood Warning
Mon, Jan 9, 2023, 7:15 PM PST
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LOS ANGELES/OXNARD HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WARNING FOR…
THE FISH AND MUCH OF BOBCAT BURN SCAR IN…
EAST CENTRAL LOS ANGELES COUNTY IN SOUTHWESTERN CALIFORNIA…
* UNTIL MIDNIGHT PST.
* AT 715 PM PST, DOPPLER RADAR AND AUTOMATED RAIN GAUGES INDICATED
HEAVY RAIN APPROACHING THE FISH AND MUCH OF THE BOBCAT BURN SCARS.
BETWEEN 0.5 AND 1.5 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN. ADDITIONAL
RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 3 INCHES ARE POSSIBLE IN THE WARNED AREA.
A LIFE THREATENING DEBRIS FLOW IS ONGOING OR MAY BEGIN SHORTLY.
HAZARD…LIFE THREATENING DEBRIS FLOWS IN AND AROUND THE FISH
AND MUCH OF BOBCAT BURN SCAR.
SOURCE…RADAR AND AUTOMATED GAUGES.
IMPACT…MUD, ROCK, AND DEBRIS FLOWS WILL IMPACT DRAINAGES,
ROADS, AND RESIDENCES IN AND DIRECTLY BELOW THE BURN
AREA.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLASH FLOODING INCLUDE…
ACTON, MOUNT WILSON, GLENDORA, PASADENA, SAN DIMAS, DUARTE,
POMONA, LA VERNE, ANGELES CREST HIGHWAY BETWEEN MOUNT WILSON AND
MOUNT WATERMAN, MONROVIA, FALLING SPRINGS, SIERRA MADRE, AZUSA,
ARCADIA, ANGELES CREST HIGHWAY BETWEEN MOUNT WATERMAN AND
WRIGHTWOOD, COVINA, CLAREMONT, AND IRWINDALE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS…
A FLASH FLOOD WARNING FOR A RECENT BURN AREA MEANS THAT FLOODING AND
DEBRIS FLOWS ARE IMMINENT OR OCCURRING. RESIDENTS LIVING IN OR
IMMEDIATELY DOWNSTREAM SHOULD TAKE IMMEDIATE PRECAUTIONS TO PROTECT
LIFE AND PROPERTY. QUICKLY MOVE AWAY FROM THE BURN AREA ONLY IF IT
IS SAFE TO DO SO, OTHERWISE SHELTER IN PLACE AND MOVE TO A SECOND
STORY OR THE HIGHEST LOCATION IN YOUR HOME TO STAY OUT OF THE PATH
OF FAST-MOVING WATER AND DEBRIS FLOWS.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
&&
FLASH FLOOD…RADAR AND GAUGE INDICATED;
FLASH FLOOD DAMAGE THREAT…CONSIDERABLE