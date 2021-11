Snow is coming to 33 L.A. County parks this winter

A girl plays with hail on the beach following winter storms that blanketed the region with rain, snow and hail, on Jan. 29, 2021, in Manhattan Beach, California. (PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images)

Snow is coming to 33 Los Angeles County parks this winter season.

Starting Friday, Parks After Dark will bring 40 tons of snow to various locations across the county, the Department of Parks and Recreation announced Tuesday.

Parks After Dark will take place during the weekends of Dec. 3-4, 10-11 and 17-18.

The snow day events will host free activities, including a sled hill, a snow play area, visits with Santa and holiday crafts. There will also be filled holiday stockings available for every child (while supplies last), along with a hot cocoa station, food giveaways and more.

Registration is not required.

Here’s a list of locations and dates:

Adventure Park – 10130 Gunn Avenue, Whittier, CA 90605 – (562) 698-7645

❄️Snow Event: December 4 | 12-4PM Allen J. Martin Park – 14830 E. Giordano St., La Puente, CA 91744 – (626) 918-5263

❄️Snow Event: December 10 | 4-8PM Amigo Park – 5700 Juarez Ave, Whittier, CA 90606 – (562) 908-4702

❄️Snow Event: December 11 | 12-4PM Athens Park – 12603 S. Broadway Avenue, Los Angeles, CA 90061 – (323) 242-1899

❄️Snow Event: December 11 | 4-8PM Bassett Park – 510 N. Vineland Ave, La Puente, CA 91746 – (626) 333-0959

❄️Snow Event: December 11 | 12-4PM Belvedere Park – 4914 Cesar E. Chavez Ave., Los Angeles, CA 90022 – (323) 260-2342

❄️Snow Event: December 18 | 12-4PM Bethune Park – 1244 E. 61st St., Los Angeles, CA 90001 – (323) 846-1895

❄️Snow Event: December 3 | 4-8PM Carver Park –1400 E 118th St, Los Angeles, CA 90059 – (323) 357-3030

❄️Snow Event: December 17 | 4-8PM Charter Oak Park – 20261 E. Covina Blvd., Covina, CA 91723 – (626) 339-0411

❄️Snow Event: December 18 | 4-8PM City Terrace Park – 1145 Hazard Ave., Los Angeles, CA 90063 – (323) 260-2371

❄️Snow Event: December 11 | 12-4PM Colonel Leon H. Washington Park – 8908 S. Maie Ave., Los Angeles, CA 90002 – (323) 586-7205

❄️Snow Event: December 18 | 12-4PM East Rancho Dominguez – 15116 S. Atlantic Ave., Compton, CA 90221 – (310) 603-3724

❄️Snow Event: December 18 | 4-8PM El Cariso Park – 13100 Hubbard St. Sylmar, CA 91342 – (818) 367-5043

❄️Snow Event: December 11 | 12-4PM George Lane Park – 5520 West Ave. L-8, Quartz Hill, CA 93536 – (661) 722-7780

❄️Snow Event: December 18 | 4-8PM Helen Keller Park – 12521 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90044 – (323) 241-6702

❄️Snow Event: December 11 | 12-4PM Jackie Robinson Park – 8773 East Ave. R., Littlerock, CA 93543 – (661) 944-2880

❄️Snow Event: December 4 | 4-8PM Jesse Owens Park – 9651 S. Western Avenue, Los Angeles, CA 90047 – (323) 241-6704

❄️Snow Event: December 17 | 4-8PM Loma Alta Park – 3330 Lincoln Ave., Altadena, CA 91001 – (626) 398-5451

❄️Snow Event: December 11 | 4-8PM Mayberry Park – 13201 E. Meyer Rd., Whittier, CA 90605 – (562) 944-9727

❄️Snow Event: December 10 | 4-8PM Mona Park – 2291 W. 121 Street, Compton, CA 90222 – (310) 603-3729

❄️Snow Event: December 18 | 12-4PM Eugene A. Obregon Park – 4021 E. 1st. Street, Los Angeles CA 90063 – (323) 260-2344

❄️Snow Event: December 4 | 12-4PM Pamela Park – 2236 Goodall Ave., Duarte, CA 91010 – (626) 357-1619

❄️Snow Event: December 3 | 4-8PM Rimgrove Park – 747 Rimgrove Dr., Valinda, CA 91744 626-330-8798

❄️Snow Event: December 4 | 4-8PM Roosevelt Park – 7600 Graham Avenue, Los Angeles, CA 90001 – (323) 586-7217

❄️Snow Event: December 4 | 4-8PM Salazar Park – 3864 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90022 – (323) 260-2330

❄️Snow Event: December 18 | 12-4PM San Angelo Park – 245 S. San Angelo Ave., La Puente, CA 91746 – (626) 333-6162

❄️Snow Event: December 4 | 12-4PM Saybrook Park – 6250 E. Northside Dr., Los Angeles, CA 90022 – (323) 724-8546

❄️Snow Event: December 11 | 4-8PM Sorensen Park – 1149 Rosehedge Dr., Whittier, CA 90605 – (562) 908-7763

❄️Snow Event: December 3 | 4-8PM Steinmetz Park – 1545 S. Stimson Avenue, Hacienda Heights, CA 91745 – (626) 934-7041

❄️Snow Event: December 17 | 4-8PM Stephen Sorensen Park – 16801 East Ave. P., Lake Los Angeles, CA 93543 – (661) 264-1249

❄️Snow Event: December 18 | 12-4PM Ted Watkins Park – 1335 103rd Street, Los Angeles, CA 90002 – (323) 357-3032

❄️Snow Event: December 4 | 12-4PM Val Verde Park – 30300 Arlington St, Castaic, CA 91384 – (661) 257-4014

❄️Snow Event: December 4 | 12-4PM Valleydale Park – 5525 Lark Ellen Ave., Azusa, CA 91702 – (626) 334-8020

❄️Snow Event: December 10 | 4-8PM

❄️ Snow is coming to the @CountyofLA. You heard right: Starting this Thursday, @LACountyParks is bringing 40 TONS of snow to parks locations across the County.



For a full list of dates and locations visit: https://t.co/ryTqCEwQKN. pic.twitter.com/nzsazRGbE9 — Janice Hahn (@SupJaniceHahn) November 30, 2021

A Winter Wonderland is coming to a park near you!❄️#ParksAfterDark begins December 3 with FREE activities at 33 #LACountyParks. Gather your family and friends for a snow day with over 40 TONS of snow! ❄️☃️Make sure to save the date! Schedules and locations coming soon! pic.twitter.com/o0zPsZkpUx — Los Angeles County Parks & Recreation (@lacountyparks) November 1, 2021